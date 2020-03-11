Британський МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи

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Британський МОЗ переконує курців не боятися переходити на електронні системи доставки нікотину

Тим, хто палить звичайні сигарети та хоче відмовитися від шкідливої звички, слід перейти на нові електронні системи доставки нікотину. Про це йдеться в рекомендаціях виконавчого агентства Міністерства охорони здоров'я Великобританії Public Health England (PHE), що супроводжують шосту незалежну доповідь з електронним системам доставки нікотину і вейпінгу.

Фахівці агентства стурбовані тим, що серед курців в останні місяці поширюватися точка зору про те, що електронні сигарети та інші бездимні тютюнові продукти шкідливіше звичайних сигарет. Це суперечить позиції експертів з Великобританії й США, які називають вейпінг і електронні системи доставки нікотину менш небезпечною для здоров'я альтернативою сигарет.

"Бездимні тютюнові продукти менш шкідливі, ніж сигарети, але не є повністю безпечними. Вони містять значно меншу кількість шкідливих хімічних речовин, які викликають хвороби, пов'язані з курінням", - вважають в PHE.

На думку головного санітарного лікаря Англії професора Кріс Уітті, найкраще, що може зробити курець - повністю відмовитися від куріння. В іншому випадку альтернативні нікотиномісткі продукти можуть допомогти деяким людям кинути палити та є менш небезпечною альтернативою.

Професор переконана, доповідь Public Health England є новим внеском в збір доказів за суспільно важливого питання, підкреслюючи максимальне використання можливостей, що надаються електронними тютюновими продуктами, в управлінні ризиками, пов'язаними з нікотином.

Повідомляється також, що незабаром PHE king's College із залученням фахівців з інших дослідницьких установ Великобританії й США почне роботу над дослідженням з питання безпеки електронних тютюнових продуктів. Звіт про цю роботу буде опублікований у 2022 році.

Як писало РБК-Украина, раніше у США визнали недостовірним дослідження про вплив вейпінгу на серцеві напади.