ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на 1,2 млрд гривен: детали

Финансирование социальных выплат в октябре 2025 года

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что в течение октября 2025 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68,5 млрд гривен. В том числе:

через АО "Укрпочта" - 9,1 млрд гривен;

через уполномоченные банки - 59,4 млрд гривен.

Стоит отметить, что в течение прошлого месяца - сентября - на пенсионные выплаты было направлено 67,3 млрд гривен.

Таким образом, сейчас они были увеличены на 1,2 млрд гривен.

Кроме того, в текущем месяце было профинансировано:

1,1 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;

3,2 млрд гривен - на страховые выплаты (в том числе 2,0 млрд гривен - на оплату больничных);

8,2 млрд гривен - на государственные пособия и другие выплаты.

"В октябре предоставлено 1565,1 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - добавили в ПФУ.

Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Как выросли пенсии в Украине в октябре этого года

Согласно информации ПФУ насчет численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий (по состоянию на 1 октября 2025 года), плановая индексация пенсий в Украине в марте привела к повышению выплат.

Так, по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер пенсий в Украине достиг 6 436,79 гривны.

В целом же, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 647,74 гривны (или на 11,2%).

При этом по сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%.

В ПФУ подсчитали также, что всего в Украине - 10,2 млн пенсионеров. Из них работающих - 2,8 млн человек.

Распределение численности пенсионеров по состоянию на 1 октября 2025 года (инфографика: pfu.gov.ua)