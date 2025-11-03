ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на 1,2 млрд гривен: детали

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование соцвыплат за октябрь 2025 года. На пенсионные выплаты украинцам было направлено 68,5 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, что в течение октября 2025 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68,5 млрд гривен. В том числе:
Стоит отметить, что в течение прошлого месяца - сентября - на пенсионные выплаты было направлено 67,3 млрд гривен.
Таким образом, сейчас они были увеличены на 1,2 млрд гривен.
Кроме того, в текущем месяце было профинансировано:
"В октябре предоставлено 1565,1 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - добавили в ПФУ.
Согласно информации ПФУ насчет численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий (по состоянию на 1 октября 2025 года), плановая индексация пенсий в Украине в марте привела к повышению выплат.
Так, по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер пенсий в Украине достиг 6 436,79 гривны.
В целом же, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 647,74 гривны (или на 11,2%).
При этом по сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%.
В ПФУ подсчитали также, что всего в Украине - 10,2 млн пенсионеров. Из них работающих - 2,8 млн человек.
Напомним, ранее в правительстве рассказали, какой будет новая пенсионная система в Украине после комплексной реформы.
Кроме того, мы объясняли, как украинцы, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии, могут самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд.
Читайте также, как рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году.