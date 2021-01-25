ПФУ збільшив виплату пенсій у січні 2021 року

Пенсійний фонд України (ПФУ) 25 січня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за січень на пенсії спрямовано 40,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у грудні 2020 року (39,8 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Зазначимо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.