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ПФУ збільшив виплату пенсій наприкінці року

Київ, Четвер 24 грудня 2020 18:08
ПФУ збільшив виплату пенсій наприкінці року
Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні на пенсії пішло майже 40 млрд гривень

Пенсійний фонд України 24 грудня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 2,9 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за грудень 2020 року на пенсії направлено 39,8 млрд гривень, що на 0,2 млрд гривень більше, ніж у листопаді (39,6 млрд гривень).

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень. Таким чином, за останній квартал розмір пенсій зріс на 17,06 грн або на 0,5% (на 1 липня 2020 року середній розмір пенсій становив 3 393,54 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 жовтня 2020 року отримували 335 655 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 219 396 осіб).

Відзначимо, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за жовтень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата в жовтні склала 10 887,46 гривень.

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