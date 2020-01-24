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ПФУ збільшив виплату пенсій на початку 2020 року

Новини » Економіка     24.01.2020 - 15:15
ПФУ збільшив виплату пенсій на початку 2020 року
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У січні 2020 року ПФУ виплатив 35,8 млрд грн

Пенсійний фонд України 24 січня завершив фінансування пенсій за січень 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за січень направлено 35,8 млрд грн, що дещо більше, ніж у грудні 2019 року (35,5) млрд грн.

ПФУ збільшив виплату пенсій на початку 2020 року

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 24 січня 2020 року схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Згідно з документом, власні доходи Пенсійного фонду у 2020 році складуть 301,8 млрд грн. Крім того, кошти державного бюджету на виплату пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду становлять 146,8 млрд грн. Таким чином, загальні доходи передбачені в сумі 448,6 млрд грн, витрати - 448,4 млрд грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн.

Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

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