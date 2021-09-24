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ПФУ скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 24 вересня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за вересень 2021 року на пенсії спрямовано 43,4 млрд гривень, що менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень). Однак це більше, ніж у липні (42,4 млрд гривень) і в червні (42,6 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських і військових. Ці гроші було вирішено виплатити в серпні.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 Гривень або на 1,45%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

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Пенсії