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Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев их получают

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 10:45
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Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев их получают Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 1,2 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 224 710 украинцев. Это составляет 12,1% от общего числа пенсионеров (10 154 705 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 гривен - 26,8%, 2 725 285 человек, средняя пенсия - 2 761,58 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 17,3%, 1 754 068 человек, средняя пенсия - 3 548,08 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 18,6%, 1 889 222 человека, средняя пенсия - 4 415,87 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 25,2%, 2 561 420 человек, средняя пенсия - 6 843,67 гривен,
  • более 10000 гривен - 12,1%, 1 224 71 человек, средняя пенсия - 15 268,49 гривен.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев их получают

Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года составлял 5 743,27 гривен. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.

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