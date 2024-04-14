Пенсии свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев их получают

По состоянию на 1 апреля 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 224 710 украинцев. Это составляет 12,1% от общего числа пенсионеров (10 154 705 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Размер пенсий распределяется следующим образом: до 3000 гривен - 26,8%, 2 725 285 человек, средняя пенсия - 2 761,58 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 17,3%, 1 754 068 человек, средняя пенсия - 3 548,08 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 18,6%, 1 889 222 человека, средняя пенсия - 4 415,87 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 25,2%, 2 561 420 человек, средняя пенсия - 6 843,67 гривен,

более 10000 гривен - 12,1%, 1 224 71 человек, средняя пенсия - 15 268,49 гривен.