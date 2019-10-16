У ПФУ розповіли, на скільки гривень зросла середня пенсія у 2019

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, на скільки зріс розмір середньої пенсії для українців в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначається, у третьому кварталі 2019 року розмір середньої пенсійної виплати в Україні зріс на 14 гривень - до 3019,62 гривні в місяць. Пенсія за віком зросла за липень-вересень 2019 на 7 гривень - до 3016,46 гривні на місяць.

У ПФУ також повідомили, що найбільш високі пенсії в Україні отримують мешканці Києва, Донецької та Луганської областей - відповідно 4167 гривень, 3963 гривні і 3670 гривень на місяць. Найнижчі пенсії отримують пенсіонери з у Тернопільській області 2323 гривень на місяць.

Більшість українських пенсіонерів отримують пенсії в розмірі 1500-2000 гривень на місяць. Таких в Україні 4,77 мільйона чоловік, або 42% від загальної чисельності пенсіонерів. Більше 75 тисяч пенсіонерів отримують пенсії в розмірі до 1500 гривень. У 244,6 тисячі пенсіонерів розмір щомісячної пенсії перевищує 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що прожитковий мінімум наступного року дорівнюватиме близько 4 тис. 300 гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що за даними опитування компанії Research & Branding Group розмір пенсії в Україні повинен становити 11 041 тис. гривень, щоб її вистачало для задоволення всіх фінансових потреб.