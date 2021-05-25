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ПФУ зменшив фінансування пенсій: скільки виплачено у травні

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 15:54
ПФУ зменшив фінансування пенсій: скільки виплачено у травні Фото: пенсіонерам за травень 2021 року виплатили 42,6 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 травня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,6 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за травень 2021 року на пенсії спрямовано 42,6 млрд гривень, що менше, ніж у квітні (43 млрд гривень) і в березні (42,8 млрд гривень).

ПФУ зменшив фінансування пенсій: скільки виплачено у травні

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати склав 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

Зазначимо планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З перерахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

Нагадавши, Пенсійний фонд України (ПФУ) почав застосовувати принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення/перерахунок пенсій. Постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року. Нова технологія передбачає обробку заяв про призначення/перерахунок пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв, незалежно від того, де було прийнято заяву і де проживає пенсіонер.

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