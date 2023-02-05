Как получить пенсию на оккупированных территориях: советы украинцам

Украинцы могут получать пенсию, находясь на временно оккупированных территориях. Пенсионеры могут получить средства на банковскую карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Украинцам объясняют, что получить пенсию можно в отделениях "Укрпочты" или через уполномоченный банк. Однако "Укрпочта" с 1 августа перестала работать на оккупированных врагом территориях.

Если пенсия поступала на карту, она будет продолжать приходить на этот счет. Пенсионер сможет рассчитываться ею в магазинах, аптеках, платить в интернете, или если будет иметь доступ к банкоматам - получить там свои средства.

Что делать, если получали пенсию на почте

Если человек находится в оккупации и раньше получал пенсию на "Укрпочте", то его средства будут поступать на счет в "Ощадбанке". Пенсионер сможет забрать свои средства в течение полугода в любом отделении "Ощадбанка".

По желанию можно написать заявление и получать пенсию в другом банке или через отделение "Укрпочты".

Кроме того, в период военного положения пенсионеры на освобожденных территориях и в районах, где идут боевые действия, могут подать заявление и изменить способ выплат. Такую заявку можно подать в пенсионных отделах, органах социальной защиты или через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации.