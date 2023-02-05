ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как получить пенсию на оккупированных территориях: советы украинцам

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 12:50
Как получить пенсию на оккупированных территориях: советы украинцам Фото: украинцам объяснили, как получить пенсию в оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получать пенсию, находясь на временно оккупированных территориях. Пенсионеры могут получить средства на банковскую карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Украинцам объясняют, что получить пенсию можно в отделениях "Укрпочты" или через уполномоченный банк. Однако "Укрпочта" с 1 августа перестала работать на оккупированных врагом территориях.

Если пенсия поступала на карту, она будет продолжать приходить на этот счет. Пенсионер сможет рассчитываться ею в магазинах, аптеках, платить в интернете, или если будет иметь доступ к банкоматам - получить там свои средства.

Что делать, если получали пенсию на почте

Если человек находится в оккупации и раньше получал пенсию на "Укрпочте", то его средства будут поступать на счет в "Ощадбанке". Пенсионер сможет забрать свои средства в течение полугода в любом отделении "Ощадбанка".

По желанию можно написать заявление и получать пенсию в другом банке или через отделение "Укрпочты".

Кроме того, в период военного положения пенсионеры на освобожденных территориях и в районах, где идут боевые действия, могут подать заявление и изменить способ выплат. Такую заявку можно подать в пенсионных отделах, органах социальной защиты или через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсионеры смогут получать благотворительные пожертвования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии Пенсия в Украине
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина