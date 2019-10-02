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ПФУ почав виплати пенсій і субсидій за місяць

Новини » Економіка    02.10.2019 - 18:03
ПФУ почав виплати пенсій і субсидій за місяць
Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

Вже виплачені перші 600 млн грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) почав фінансування пенсій за жовтень і житлових субсидій за вересень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ уFacebook.

За даними ПФУ, вже направлено 595,7 млн грн на пенсії і 2,4 млн грн на субсидії.

ПФУ почав виплати пенсій і субсидій за місяць

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійного фонду України 25 вересня завершив фінансування пенсій за вересень і житлових субсидій за серпень 2019 року.

За даними відомства, на пенсії за вересень направлено 35,1 млрд грн на житлові субсидії за серпень - 147,6 млн грн.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

Згідно з проектом державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

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