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ПФУ сообщил, как за год изменилось количество пенсионеров и где они получают деньги

Украина, Четверг 16 января 2025 18:30
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ПФУ сообщил, как за год изменилось количество пенсионеров и где они получают деньги Фото: больше всего пенсионеров в Днепропетровской области и Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 875,5 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 747,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,7 тысяч, во Львовской области - 669,0 тысяч, в Донецкой области - 611,5 тысяч, человек.

Информация о численности получателей пенсий через банки и выплатные объекты почтовой связи за декабрь 2024 года (тысяч человек)

ПФУ сообщил, как за год изменилось количество пенсионеров и где они получают деньги

Через текущие счета в банках пенсии получают 8,381 млн человек. Остальные 1,967 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Рейтинг банков

По состоянию на 1 января 2025 года доля ПриватБанка в выплате пенсий составляет 57,8%. В этом госбанке получают деньги 4,840 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,7%, пенсии получают 2,660 млн человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 307 тысячи человек (3,7%). В других банках получают деньги 573,7 тысячи человек (6,8%).

ПФУ сообщил, как за год изменилось количество пенсионеров и где они получают деньги

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-декабрь 2024 года составила 616,89 млрд гривен, что на 11,9% больше, чем в 2023 году (551,21 млрд гривен).

ПФУ сообщил, как за год изменилось количество пенсионеров и где они получают деньги

Напомним, ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

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