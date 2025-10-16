ПФУ назвал количество украинцев с пенсией более 10 тысяч гривен

Пенсии и инфляция

Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться с середины 2024 года. По сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%. При этом потребительские цены в сентябре 2025 года были на 11,9% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 2%.

Единственной формой повышения пенсий будет их индексация. Индексация прошла в марте, и до конца года повышений не ожидается.

В госбюджете на 2025 год предусмотрена индексация, которая пройдет в марте.