ПФУ назвав суми виплат пенсій та субсидій за місяць

Пенсійний фонд України 23 серпня завершив фінансування пенсій за серпень і житлових субсидій за липень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за серпень спрямовано 35 млрд грн на житлові субсидії за липень - 157,2 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень і житлових субсидій за червень 2019 року. За даними відомства, на пенсії за липень направлено 35 млрд грн на житлові субсидії за червень - 182,4 млн грн.