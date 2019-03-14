ПФУ назвав середній розмір пенсій для всіх категорій після підвищення

Найбільші пенсії отримують колишні військовослужбовці
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по среднему размеру пенсий после повышения с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.
По данным ПФУ, на 1 марта получали пенсию:
Как писало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.
Кроме того, с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам.