ПФУ назвав середній розмір пенсій для всіх категорій після підвищення

Найбільші пенсії отримують колишні військовослужбовці

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по среднему размеру пенсий после повышения с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, на 1 марта получали пенсию:

по возрасту - 8 637 505 человек, средний размер составил 3 158 грн (на 1 января - 2 648 грн);

по инвалидности - 1 308 323 человек, средний размер - 2 527 грн (на 1 января - 1 995 грн);

военнослужащие - 554 245 человек, средний размер - 4 691 грн (на 1 января - 4 682 грн);

за выслугу лет - 228 930 человек, средний размер - 2 934грн (на 1 января - 2 477грн);

социальные пенсии - 80 650 человек, средний размер - 1 502 грн (на 1 января - 1 500 грн);

в связи с потерей кормильца - 584 706 человек, средний размер - 2 776 грн (на 1 января - 2 255 грн).

Как писало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Кроме того, с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам.