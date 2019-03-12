Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії після підвищення

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Середня пенсія становить 3033 грн

Середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду України у Facebook.

Як зазначили в ПФУ, на початку 2019 року середній розмір пенсії становив 2542 грн.

За даними фонду, 22% пенсіонерів отримали підвищення на 100 грн, 28% - від 100 грн до 400 грн, 27% - понад 1000 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.

Крім того, з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачуватиметься рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні та у квітні. Одноразову доплату до пенсії встановлено 2 095 111 особам.