ПФУ назвав середній розмір пенсій

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір виплат різним категоріям пенсіонерів станом на 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ в Facebook.

За даними ПФУ, середній розмір виплати для 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень. В тому числі, 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зараховано не пізніше 24 квітня. Ще 3,5 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії через пошту, листоноші повинні доставити одноразову допомогу на будинок протягом 5 календарних днів.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії у розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.