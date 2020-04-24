На виплату пенсій у квітні направили рекордну суму

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Завдяки одноразовій доплаті у тисячу гривень виплати у квітні зросли на 10 млрд грн

Пенсійний фонд України 24 квітня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними прес-служби, з початку місяця профінансовано пенсій на суму 46,7 млрд грн, що на 10,66 млрд грн більше, ніж у березні (36,04 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 23 квітня спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень. У тому числі, 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу буде зараховано не пізніше 24 квітня. Ще 3,5 мільйонам пенсіонерів, котрі отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

Відзначимо, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.