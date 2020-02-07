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ПФУ назвав середній розмір пенсій для різних категорій

Новини » Економіка     07.02.2020 - 16:34
ПФУ назвав середній розмір пенсій для різних категорій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найбільше отримують колишні чиновники

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню розмір виплат різним категоріям пенсіонерів станом на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними ПФУ, середній розмір виплати для 11,3 млн пенсіонерів становив 3082,98 грн. При цьому продовжували працювати 2,6 млн пенсіонерів.

Розподіл пенсіонерів за видами та розміром призначених виплат на 1 січня 2020 року:

  • за віком - 3064 грн, 75,4% пенсіонерів,
  • по інвалідності - 2641 грн, 12,8% пенсіонерів,
  • у разі втрати годувальника - 2916 грн, 5,7% пенсіонерів,
  • за вислугу років - 4500 грн, 5,4% пенсіонерів,
  • соціальні пенсії - 1644 грн, 0,7% пенсіонерів.

ПФУ назвав середній розмір пенсій для різних категорій

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 3 лютого 2020 року почав фінансування пенсій за місяць. За даними ПФУ, на пенсії спрямовані перші 1,085 млрд грн.

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