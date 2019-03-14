ПФУ назвав частку пенсіонерів, які отримують більше 10 тис. грн

Більше 10 тис. грн отримують 2% пенсіонерів

По состоянию на 1 марта 2019 года после повышение пенсий большинство граждан (72%) получают до 3 тыс. грн, остальные - свыше этой суммы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда Украины в Facebook.

По данным ПФУ, размер пенсий распределяется следующим образом:

до 1400 грн - 1%

от 1401 до 1500 грн - 11%

от 1501 до 2000 грн - 16%

от 2001 до 3000 грн - 44%

от 3001 до 4000 грн - 12%

от 4001 до 5000 грн - 6%

от 5001 до 10000 грн - 8%

более 10000 - 2%.

Напомним, ранее Пенсионный фонд сообщал, что средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.