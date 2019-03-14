ПФУ назвав частку пенсіонерів, які отримують більше 10 тис. грн

Більше 10 тис. грн отримують 2% пенсіонерів
По состоянию на 1 марта 2019 года после повышение пенсий большинство граждан (72%) получают до 3 тыс. грн, остальные - свыше этой суммы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда Украины в Facebook.
По данным ПФУ, размер пенсий распределяется следующим образом:
Напомним, ранее Пенсионный фонд сообщал, что средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.
Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.