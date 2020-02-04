ПФУ почав виплату пенсій за лютий

Пенсійний фонд України 3 лютого 2020 року почав фінансування пенсій за поточний місяць. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними ПФУ, на пенсії спрямовані перші 1,085 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 24 січня завершив фінансування пенсій за січень 2020 року. За даними відомства, на пенсії за січень направлено 35,8 млрд грн, що дещо більше, ніж у грудні 2019 року (35,5) млрд грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн. У той же час 35,5% українських пенсіонерів отримують до 2000 грн.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року 71% українців вважали, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг - освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки.