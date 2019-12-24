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ПФУ збільшив виплату пенсій

Новини » Економіка     24.12.2019 - 17:51
ПФУ збільшив виплату пенсій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У грудні Пенсійний фонд виплатив 35,5 млрд грн

Пенсійний фонд України 24 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУу Facebook.

За даними відомства, на пенсії за грудень направлено 35,5 млрд грн, що дещо більше, ніж у листопаді (35,2) млрд грн.

ПФУ збільшив виплату пенсій

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 грудня 2019 року підвищено на 74 грн до 1638 грн. Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

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