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ПФУ збільшив виплату пенсій

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 15:37
ПФУ збільшив виплату пенсій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Розмір пенсій в липні виріс після підвищення прожиткового мінімуму

Пенсійний фонд України 24 липня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 2,6 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за липень на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року (38,8 млрд гривень).

ПФУ збільшив виплату пенсій

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1%

Пенсії понад 10 тисяч гривень за станом на 1 липня 2020 року отримували 332 588 українців, що становить 2,9% від загального числа пенсіонерів.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 червня 2020 року завершив фінансування пенсій за місяць в сумі 38,8 млрд грн.

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