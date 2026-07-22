ПФУ может лишить родственников пенсии умершего: адвокат объяснила, как вернуть деньги

Пенсионный фонд может отказать родственникам в выплате недополученной пенсии умершего, если они не были зарегистрированы вместе с ним. Юрист объяснила, как законно доказать право на эти средства.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль.
Родственники умершего пенсионера часто сталкиваются с отказом Пенсионного фонда в выплате недополученной пенсии. Причина - отсутствие совместной регистрации (прописки) с умершим на момент смерти.
"На практике нотариусы отказываются выдавать свидетельство о праве на наследство без справки от Пенсионного фонда о суммах, подлежащих выплате", - сказала юрист.
Сам фонд требует это свидетельство или справку о совместном проживании. Родственники оказываются в замкнутом кругу.
"В соответствии со статьей 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали умершему на момент открытия наследства", - объясняет Анна Даниэль.
Если наследник постоянно проживал вместе с умершим, он считается принявшим наследство, если не отказался от него в установленный срок.
Согласно статье 91 Закона "О пенсионном обеспечении" суммы пенсии, недополученные в связи со смертью пенсионера, передаются членам его семьи. Если обращаются несколько родственников, сумму делят между ними поровну. При отсутствии членов семьи денежные средства входят в состав наследства.
Ключевые сроки:
"Отдельно семье или лицу, организовавшему похороны, выплачивают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии", - добавляет адвокат.
Если документы об общей регистрации отсутствуют, факт постоянного проживания одной семьей можно установить через суд. Это делается в порядке отдельного производства - вида гражданского судопроизводства, в котором подтверждают факты, имеющие юридическое значение, без спора между сторонами.
Как доказательства в суде могут быть:
"Если Пенсионный фонд уже вынес письменный отказ, его можно обжаловать в административном суде.
Срок обращения - 6 месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав", - резюмирует Анна Даниэль.
Пропуск этого срока без уважительной причины может стать основанием отказа в иске.
В то же время при наличии уважительных причин, например по длительному оформлению документов, срок можно восстановить в судебном порядке.
Напомним, в 2026 году для оформления пенсии по возрасту одного года страхового стажа можно докупить за 45 656 гривен одноразово.
По расчетам эти расходы окупаются примерно за девять месяцев получения пенсии.
Между тем, отдельные категории пенсионеров в августе 2026 года продолжат получать ежемесячную надбавку почти 1000 гривен.
Речь идет о доплате за особые заслуги, в частности, для многодетных матерей, которую назначают только по личному заявлению.