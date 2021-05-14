ПФУ майже вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень

У бюджеті Пенсійного фонду України на виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах передбачено 1,4 млрд гривень. ПФУ отримує кошти для виплат від Мінсоцполітики.
Про це йдеться у відповіді ПФУ на запит РБК-Україна.
"Бюджетом Пенсійного фонду України на 2021 рік… для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачено 1,4 млрд гривень", - йдеться у відповіді.
У ПФУ також повідомили, що згідно з Порядком надання допомоги "Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати допомоги за списками на виплату допомоги, сформованими Мінцифри на підставі поданих заяв, в межах сум, які надійшли від Мінсоцполітики на зазначені виплати".
Відзначимо, Станом на 14 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1 млрд гривень. Гроші отримали 125 тисяч осіб.
Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 6 травня заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.
У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.