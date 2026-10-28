От создателей "Тихой Навы": стартовали съемки детективного Original-сериала Киевстар ТВ "Болотник"

На днях стартовали съемки шестисерийного Original-сериала "Болотник" для платформы Киевстар ТВ. Это детективная драма с элементами триллера, в которой расследование исчезновения девушек приводит к закрытой общине, окутанной жуткими легендами. Премьера запланирована на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу платформы Киевстар ТВ.

Что известно о новом сериале

После "Тихой Навы" команда Киевстар ТВ и SFERA FILM продолжают сотрудничество над новой историей, исполненной тайн, психологического напряжения и неожиданных сюжетных поворотов.

"Болотник" станет еще одним проектом в линейке уникального украинского контента Киевстар ТВ. Новый сериал объединит напряженное уголовное расследование, психологическую драму и атмосферу мистического триллера, в котором граница между давними легендами и реальными преступлениями постепенно стирается.

"Мы последовательно развиваем собственное сериальное производство Киевстар ТВ и инвестируем в украинские истории, которые способны захватывать зрителя с первых минут и держать в напряжении до финала. После "Тихой Навы" мы продолжаем развивать направление остросюжетных детективов и психологических триллеров. "Болотник" - это не только о преступлении загадочных преступлений, а истори про вину, потерю и попытку вернуться к жизни после пережитой трагедии", - комментирует Director of Content Strategy Киевстар ТВ Наталья Панченко.

Продюсерами "Болотника" выступают Анна Гончар и Дмитрий Сафановский, производством проекта занимается продакшен SFERA FILM. Это уже второй Original-сериал Киевстар ТВ, созданный в сотрудничестве со SFERA FILM.

Первой совместной работой стала "Тихая Нава" – один из самых заметных украинских сериальных проектов 2026 года. В этот раз авторы погружают зрителей в мир небольшого поселка, где древние поверья, страх и многолетнее молчание скрывают опасные тайны.

"После выхода "Тихой Навы" мы увидели, насколько зрителям откликнулась эта история - ее атмосфера, визуальная речь, стиль съемки и многослойность. Для нас это стало важным подтверждением того, что украинская аудитория готова к смелым жанровым проектам, которые выходят за пределы привычных форматов. Поэтому сегодня мы с особенным вдохновением начинаем работу над "Болотником" - детективным триллером, который будет держать зрителя в напряжении в финале", - отмечает продюсер проекта Анна Гончар.

О чем сериал и кто в ролях

По сюжету студентка факультета журналистики Дарья Мельник, дочь бывшего военного Павла Мельника, отправляется в поселок Очеретное, чтобы сделать сюжет о таинственном исчезновении нескольких девушек. Когда Дарья сама внезапно исчезает, Мельник отправляется в Очеретное на поиски дочери.

Погружаясь в тайны общины, где у каждого есть что скрывать, Мельник узнает жуткую историю маньяка по прозвищу Болотник, которого некоторые местные считают чуть ли не мифическим духом болот.

Отдельного внимания заслуживает актерский состав "Болотника", объединивший представителей разных поколений украинского кино, театра и телевидения. Среди них – Александр Кобзарь, Константин Октябрьский, Сергей Деревянко, Мария Висневская, Екатерина Варченко, Остап Ступка, Слава Бабенков, Игорь Колтовский и другие.

Над сериалом работает творческая команда: режиссер проекта – Александр Кириенко, оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий, автор сценария – Андрей Выштак.

Где смотреть украинские сериалы

Открывайте платформу на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке веб-версию в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизироваться по собственному номеру телефона.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua