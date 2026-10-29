С Петрожицкой и Кудашовой: на Киевстар ТВ стартует комедия об украинской кухне "Котляревский"

1 ноября на Киевстаре ТВ эксклюзивно состоится онлайн-премьера украинского комедийного сериала "Котляревский" - за сутки до телевизионного показа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Киевстар ТВ".

О чем сериал "Котляревский"

Зрителей ждет история о команде ресторана, которая возрождает украинские кулинарные традиции, экспериментирует со старинными рецептами и вместе с тем разбирается в собственных амбициях, чувствах и рабочих конфликтах.

События сериала разворачиваются в ресторане "Котляревский", где команда переосмысливает украинскую кухню и воспроизводит блюда, вдохновленные, в частности, рецептами из "Энеиды".

Зажигательный шеф-повар Юрий Борщевский (Владимир Ращук) стремится воплотить свое видение украинской гастрономии. Владелица ресторана Эльвира Константиновна (Дарья Петрожицкая) после предательства мужчины пытается вернуть контроль над своей жизнью.

А новаторка Квитослава Левицкая (Ирина Кудашова), овладевшая кулинарным искусством благодаря бабушке, приходит в ресторан со своими принципами и привычкой говорить правду.

Их характеры, амбиции и решения становятся источником курьезных ситуаций, неожиданных поворотов и романтических историй.

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Смотрите "Котляревский" с 1 ноября на платформе Киевстар ТВ эксклюзивно.