В Петрозаводске загорелся судостроительный завод: детали и первые кадры

Пожар произошел на судостроительном заводе в Петрозаводске (Россия) в четверг, 3 апреля. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Петрозаводска и Карелии ".

В эпицентре взрыва было двое сварщиков, оба сейчас находятся в тяжелом состоянии. Позже число пострадавших возросло до трех.

Как уточняется, по предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона, из-за которого началось дальнейшее возгорание. На месте работают экстренные службы.

Люди пишут о большом количестве пожарных машин и присутствии карет скорой помощи.

Так, как отмечается, поступают множество сообщений о пожаре на предприятии, расположенном на улице Ригачина.

Пожары на заводах в России

В России постоянно происходят пожары на заводаах, в частности на НПЗ и тех, которые связаны с военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Например, в ночь на 9 марта в нескольких регионах РФ прогремели взрывы и работали силы ПВО. Под атаку дронов, предварительно, тогда попали завод, комбинат и нефтяной объект в Рязанской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

Кроме того, 1 апреля под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов. Это предприятие - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.

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