ua en ru
Чт, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Петрозаводске загорелся судостроительный завод: детали и первые кадры

Россия, Четверг 03 апреля 2025 11:59
UA EN RU
В Петрозаводске загорелся судостроительный завод: детали и первые кадры Фото: в Петрозаводске загорелся судостроительный завод 3 апреля (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Пожар произошел на судостроительном заводе в Петрозаводске (Россия) в четверг, 3 апреля. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Петрозаводска и Карелии".

Так, как отмечается, поступают множество сообщений о пожаре на предприятии, расположенном на улице Ригачина.

Люди пишут о большом количестве пожарных машин и присутствии карет скорой помощи.

Как сообщают свидетели, пламя разгорелось в новом цехе Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

"По неподтвержденным данным, могли пострадать два сварщика", - пишет издание.

Как уточняется, по предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона, из-за которого началось дальнейшее возгорание. На месте работают экстренные службы.

В эпицентре взрыва было двое сварщиков, оба сейчас находятся в тяжелом состоянии. Позже число пострадавших возросло до трех.

Пожар произошел на судостроительном заводе в Петрозаводске 3 апреля (росСМИ)

Пожары на заводах в России

В России постоянно происходят пожары на заводаах, в частности на НПЗ и тех, которые связаны с военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Например, в ночь на 9 марта в нескольких регионах РФ прогремели взрывы и работали силы ПВО. Под атаку дронов, предварительно, тогда попали завод, комбинат и нефтяной объект в Рязанской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

Кроме того, 1 апреля под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов. Это предприятие - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Война в Украине
NEWS
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
DAILY
Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны