У Петрозаводську загорівся суднобудівний завод: деталі та перші кадри
Пожежа сталася на суднобудівному заводі в Петрозаводську (Росія) у четвер, 3 квітня. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Петрозаводська і Карелії".
Так, як зазначається, надходять безліч повідомлень про пожежу на підприємстві, розташованому на вулиці Ригачина.
Люди пишуть про велику кількість пожежних машин і присутність карет швидкої допомоги.
Як повідомляють свідки, полум'я розгорілося в новому цеху Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу.
"За непідтвердженими даними, могли постраждати два зварювальники", - пише видання.
Як уточнюється, за попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона, через який почалося подальше загоряння. На місці працюють екстрені служби.
В епіцентрі вибуху було двоє зварювальників, обидва зараз перебувають у важкому стані. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох.
Пожежа сталася на суднобудівному заводі в Петрозаводську 3 квітня (росЗМІ)
Пожежі на заводах у Росії
У Росії постійно стаються пожежі на заводах, зокрема на НПЗ і тих, які пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресора.
Наприклад, у ніч на 9 березня в кількох регіонах РФ прогриміли вибухи і працювали сили ППО. Під атаку дронів, попередньо, тоді потрапили завод, комбінат і нафтовий об'єкт у Рязанській, Липецькій, Воронезькій і Курській областях.
Крім того, 1 квітня під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів. Це підприємство - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.
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