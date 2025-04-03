У Петрозаводську загорівся суднобудівний завод: деталі та перші кадри

Пожежа сталася на суднобудівному заводі в Петрозаводську (Росія) у четвер, 3 квітня. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Петрозаводська і Карелії ".

В епіцентрі вибуху було двоє зварювальників, обидва зараз перебувають у важкому стані. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох.

Як уточнюється, за попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона, через який почалося подальше загоряння. На місці працюють екстрені служби.

Люди пишуть про велику кількість пожежних машин і присутність карет швидкої допомоги.

Так, як зазначається, надходять безліч повідомлень про пожежу на підприємстві, розташованому на вулиці Ригачина.

Пожежі на заводах у Росії

У Росії постійно стаються пожежі на заводах, зокрема на НПЗ і тих, які пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресора.

Наприклад, у ніч на 9 березня в кількох регіонах РФ прогриміли вибухи і працювали сили ППО. Під атаку дронів, попередньо, тоді потрапили завод, комбінат і нафтовий об'єкт у Рязанській, Липецькій, Воронезькій і Курській областях.

Крім того, 1 квітня під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів. Це підприємство - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.