Петренко: за минулий рік було винесено 1700 вироків корупціонерам
За цими вироками 800 людей вже покарано
За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на сторінці у Twitter.
Петренко зазначив, що з цих 1700 вироків - 800 осіб вже притягнено до відповідальності.
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна закінчила формування антикорупційної інфраструктури.
Нагадаємо, що 7 червня, Верховна рада підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону у другому читанні проголосували 315 депутатів.