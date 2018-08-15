Петренко: за прошлый год было вынесено 1700 приговоров коррупционерам
За этими приговорами 800 человек уже наказаны
За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров против лиц, которые совершили коррупционные преступления. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Twitter.
Петренко отметил, что из этих 1700 приговоров - 800 человек уже привлечены к ответственности.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина закончила формирования антикоррупционной инфраструктуры.
Напомним, что 7 июня, Верховная рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.