Петренко: за прошлый год было вынесено 1700 приговоров коррупционерам

Новости Политика 15.08.2018 - 23:24
Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)

За этими приговорами 800 человек уже наказаны

За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров против лиц, которые совершили коррупционные преступления. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Twitter.

Петренко отметил, что из этих 1700 приговоров - 800 человек уже привлечены к ответственности.

Петренко: за прошлый год было вынесено 1700 приговоров коррупционерам

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина закончила формирования антикоррупционной инфраструктуры.

Напомним, что 7 июня, Верховная рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

НАПК проверило декларации Луценко и ряда министров С 29 августа вступит в силу норма о наложении штрафов на сумму долга по алиментам
Теги:  Павел Петренко,  коррупция,  Министерство юстиции Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС