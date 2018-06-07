Украина завершила формирование антикоррупционной инфраструктуры, - Порошенко

Президент подчеркнул решимость украинской власти в борьбе с коррупцией

Украина завершила формирование антикоррупционной инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после голосования парламента за закон "О высшем антикоррупционном суде", передает корреспондент РБК-Украина.



"Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры. Я хочу подчеркнуть решимость украинской власти в борьбе с коррупцией. Антикоррупционный суд с таким уровнем эффективности мы должны сделать как можно скорее. Кое-кто меня критиковал, когда я обратился с просьбой, чтобы завершить процедуру создания суда уже в 2018 году. Это не обещание. Это наше общее дело", - заявил Порошенко.

Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Хочу наголосити на рішучості дій української влади щодо боротьби з корупцією. В жодній країні світу немає таких законодавчих актів, які ухвалені цим скликанням Парламенту та підписані Президентом. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2018 р.

Напомним, сегодня, 7 июня, Верховная рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.