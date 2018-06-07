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Интервью

Украина завершила формирование антикоррупционной инфраструктуры, - Порошенко

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:50
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент подчеркнул решимость украинской власти в борьбе с коррупцией

Украина завершила формирование антикоррупционной инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после голосования парламента за закон "О высшем антикоррупционном суде", передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры. Я хочу подчеркнуть решимость украинской власти в борьбе с коррупцией. Антикоррупционный суд с таким уровнем эффективности мы должны сделать как можно скорее. Кое-кто меня критиковал, когда я обратился с просьбой, чтобы завершить процедуру создания суда уже в 2018 году. Это не обещание. Это наше общее дело", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня, 7 июня, Верховная рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

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Теги публикации: коррупция, НАБУ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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