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Петраков відсіяв трьох футболістів збірної України на матч із Шотландією

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Глазго, Середа 01 червня 2022 14:20
Петраков відсіяв трьох футболістів збірної України на матч із Шотландією Фото: Олександр Петраков (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

З'явилася офіційна заявка збірної України на поєдинок плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти шотландців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" обрав 23-х виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Шотландії. До списку не потрапили оборонець київського "Динамо" Денис Попов, який щойно відновився після ушкодження, а також кіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін і форвард німецької "Ганзи" Данило Сікан.

Офіційна заявка національної команди на матч Шотландія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Тарас Качараба, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Переможець протистояння Шотландії та України вийде у фінал плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Там свого суперника в боротьбі за останню путівку на чемпіонат світу в Катарі чекає збірна Уельсу.

Раніше стало відомо, де дивитись матч онлайн і на яких телеканалах. Старт поєдинку запланований 1 червня о 21:45. Окрім того, провідні букмекери зробили прогноз на зустріч "Тартанової армії" зі збірною України.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Шотландії та України у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

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