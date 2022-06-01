Шотландія – Україна: анонс матчу плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

У півфіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Шотландії прийме національну команду України. Матч відбудеться на арені "Гемпден Парк" у Глазго.

Шотландія – Україна

1 червня, 21:45, Глазго, "Гемпден Парк", телетрансляція на "Футбол 1" та "Індиго"

Збірна України підійшла до наразі найважливішого матчу дворічного циклу. Через розв'язану РФ війну поєдинку з шотландцями могло взагалі не бути. На щастя, європейські збірні проявили солідарність із Україною, та дозволили зіграти в червні.

Цей варіант, однак, мав свої негативні сторони. Через дострокове завершення УПЛ 16 (!) виконавців із обойми Олександра Петракова не грали офіційних матчів фактично півроку. Травневі ж поєдинки з "Боруссією" М, "Емполі" та "Рієкою" стали найкращою ілюстрацією до поняття товариських зустрічей.

Як наслідок, тренерський штаб "синьо-жовтих", найімовірніше, намагатиметься максимально використати легіонерів із ігровим тонусом. Миколенко, Ярмоленко, Маліновський, Зінченко та Яремчук майже гарантовано отримають місця в основі. Фактично безальтернативні також кіпер і решта оборони.

Наразі інтрига зберігається хіба щодо позиції лівого вінгера. Теоретично там можуть зіграти навіть Зубков, Соболь і Піхальонок. Та на ділі Петраков обиратиме між Циганковим і Мудриком. На боці "динамівця" досвід і статус зірки, за "гірника" – юнацька спритність і ефект несподіванки для суперника.

"Тартанова армія" проблем із формою не має. Провідні виконавці щойно завершили насичений сезон у чемпіонаті Англії чи в шотландських грандах. А той же Ендрю Робертсон із "Ліверпулем" програв фінал Ліги чемпіонів минулої суботи. Єдина втрата – Кіран Тірні, та до його травматичності тренери звикли.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Тірні, Паттерсон, Джек – Тимчик

Під питанням: Попов (Україна)

Орієнтовні склади на матч Шотландія – Україна

Шотландія: Гордон – Хендрі, Хенлі, Мактоміней – О'Доннелл, Гілмор, Макгрегор, Робертсон – Макгінн, Крісті – Адамс

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Мудрик – Яремчук

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Матчі на виліт – завжди окрема історія. На відміну від поєдинків у тривалих турнірах, тут на підсумковий результат впливають десятки змінних. Обом збірним не відмовиш у бажанні. Шанс поборотися за останню путівку на Мундіаль випадає нечасто. Натомість стрес через війну в Україні може бути і негативом, і позитивом. На папері шанси команд виглядають рівними, тож нічия в основні 90 хвилин цілком вірогідна. А ось в овертаймі вже не обійтися без дрібки Фортуни...