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Шотландія – Україна: де дивитися матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

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Глазго, Середа 01 червня 2022 11:30
Шотландія – Україна: де дивитися матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Фото: Збірна України на "Гемпден Парк" у Глазго (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Телетрансляція півфіналу плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022 між шотландською та українською збірними буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких телеканалах, підкаже РБК-Україна.

Матч Шотландія – Україна відбудеться в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 21:35. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 20:30.

Також матч Шотландія – Україна можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

Переможець протистояння Шотландії та України вийде у фінал плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Там свого суперника в боротьбі за останню путівку на чемпіонат світу в Катарі чекає збірна Уельсу.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Шотландії та України у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

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