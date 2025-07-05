Не Петра и Павла: какой церковный праздник украинцы будут отмечать 12 июля

Традиции меняются, и вместе с ними - календарь праздников. Если раньше 12 июля украинцы привыкли праздновать День Петра и Павла (сейчас дата празднования 29 июня), то теперь, после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, эта дата приобретает новое значение.
РБК-Украина рассказывает, какой именно большой праздник верующие будут отмечать в этот день.
12 июля по новому стилю верующие будут отмечать следующие церковные события.
Эти святые являются яркими примерами мужества и верности Христу в период ранних христианских гонений. По преданию, Прокл и Иларий пострадали за свою веру во II веке во времена императора Траяна. Их подвергли жестоким пыткам, чтобы заставить отречься от Христа, но они остались непоколебимыми.
Их жизнь и смерть служат напоминанием о том, какой ценой иногда добывалась свобода вероисповедания, и вдохновляют верующих на стойкость в своих убеждениях.
Преподобный Михаил жил в X веке, был игуменом монастыря на горе Малея (близ горы Афон) в Византии. Он происходил из знатного рода, но отказался от светской жизни ради служения Богу.
Михаил Малеин известен своим чрезвычайным аскетизмом, строгими постами и постоянными молитвами. Его духовные подвиги и пример чистой монашеской жизни сделали его почитаемым святым, который учит терпению, смирению и непрерывному стремлению к Богу.
Переход на новоюлианский календарь был инициирован Православной церковью Украины и поддержан Украинской Греко-Католической Церковью с целью отойти от устаревшего юлианского календаря, которым пользуется так называемая Русская православная церковь.
Этот шаг является частью процесса дерусификации и приближения к мировым православным традициям, где большинство поместных церквей уже используют обновленный календарь.
Решение о календарной реформе было принято на Архиерейском Соборе ПЦУ 24 мая 2023 года и утверждено Поместным Собором 27 июля 2023 года. УГКЦ также объявила о переходе на новый календарь для неподвижных праздников с 1 сентября 2023-го.
Этот переход не только изменил даты, но и имеет глубокий символический смысл. Он подчеркивает самостоятельность украинских церквей и их интеграцию в более широкий православный мир, отделяясь от московского патриархата.
Это шаг к единству с большинством христианских церквей мира, которые празднуют Рождество 25 декабря и другие праздники по более точному календарю.
В субботу, 12 июля, кроме уже упомянутых церковных праздников по новому календарю, в мире в этом году отмечается ряд важных и интересных нецерковных событий. Некоторые из них носят международный характер, другие - национальный.
Всемирный день бортпроводника (International Flight Attendant Day). Это профессиональный праздник, посвященный труду бортпроводников, которые обеспечивают комфорт, безопасность и обслуживание пассажиров на борту самолетов. Эта дата чествует их важную роль в авиационной отрасли.
Всемирный день рома (World Rum Day). Этот праздник, который отмечается во вторую субботу июля, посвященный многогранной истории, многообразию вкусов и культурному значению рома. Это прекрасная возможность узнать больше об этом напитке и насладиться им (ответственно, конечно!).
Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями (International Day of Combating Sand and Dust Storms). Это праздник, побуждающий человечество объединить усилия для противостояния одной из масштабных экологических угроз, которая влияет на климат и здоровье людей.
День фьорда (Fjord Day). Этот праздник, который отмечается в скандинавских странах, посвященный уникальной природе фьордов и поощряет активный отдых на их берегах.
День бумажного пакета (Paper Bag Day). Это праздник, который может показаться необычным, но он подчеркивает важность использования экологических альтернатив пластиковым пакетам.
При создании материала были использованы источники
При написании материала использовались следующие источники: сайты ПЦУ и УГКЦ, Википедия.