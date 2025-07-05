Не Петра и Павла: какой церковный праздник украинцы будут отмечать 12 июля

Церковные праздники 12 июля по новому календарю

12 июля по новому стилю верующие будут отмечать следующие церковные события.

День памяти святых мучеников Прокла и Илария

Эти святые являются яркими примерами мужества и верности Христу в период ранних христианских гонений. По преданию, Прокл и Иларий пострадали за свою веру во II веке во времена императора Траяна. Их подвергли жестоким пыткам, чтобы заставить отречься от Христа, но они остались непоколебимыми.

Их жизнь и смерть служат напоминанием о том, какой ценой иногда добывалась свобода вероисповедания, и вдохновляют верующих на стойкость в своих убеждениях.

День памяти преподобного Михаила Малеина

Преподобный Михаил жил в X веке, был игуменом монастыря на горе Малея (близ горы Афон) в Византии. Он происходил из знатного рода, но отказался от светской жизни ради служения Богу.

Михаил Малеин известен своим чрезвычайным аскетизмом, строгими постами и постоянными молитвами. Его духовные подвиги и пример чистой монашеской жизни сделали его почитаемым святым, который учит терпению, смирению и непрерывному стремлению к Богу.

Что нужно знать о новом церковном календаре в Украине

Переход на новоюлианский календарь был инициирован Православной церковью Украины и поддержан Украинской Греко-Католической Церковью с целью отойти от устаревшего юлианского календаря, которым пользуется так называемая Русская православная церковь.

Этот шаг является частью процесса дерусификации и приближения к мировым православным традициям, где большинство поместных церквей уже используют обновленный календарь.

Решение о календарной реформе было принято на Архиерейском Соборе ПЦУ 24 мая 2023 года и утверждено Поместным Собором 27 июля 2023 года. УГКЦ также объявила о переходе на новый календарь для неподвижных праздников с 1 сентября 2023-го.

Этот переход не только изменил даты, но и имеет глубокий символический смысл. Он подчеркивает самостоятельность украинских церквей и их интеграцию в более широкий православный мир, отделяясь от московского патриархата.

Это шаг к единству с большинством христианских церквей мира, которые празднуют Рождество 25 декабря и другие праздники по более точному календарю.

Какие не церковные праздники 12 июля

В субботу, 12 июля, кроме уже упомянутых церковных праздников по новому календарю, в мире в этом году отмечается ряд важных и интересных нецерковных событий. Некоторые из них носят международный характер, другие - национальный.