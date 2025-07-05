Не Петра і Павла: яке церковне свято українці відзначатимуть 12 липня

Традиції змінюються, і разом з ними - календар свят. Якщо раніше 12 липня українці звикли святкувати День Петра і Павла (зараз дата святкування 29 червня), то тепер, після переходу ПЦУ і УГКЦ на новоюліанський календар, ця дата набуває нового значення.
РБК-Україна розповідає, яке саме велике свято віряни відзначатимуть цього дня.
12 липня за новим стилем віряни відзначатимуть наступні церковні події.
Ці святі є яскравими прикладами мужності та вірності Христу в період ранніх християнських гонінь. За переказами, Прокл та Іларій постраждали за свою віру в II столітті за часів імператора Траяна. Їх піддали жорстоким тортурам, щоб змусити зректися Христа, але вони залишилися непохитними.
Їхнє життя та смерть слугують нагадуванням про те, якою ціною іноді здобувалася свобода віросповідання, і надихають вірян на стійкість у своїх переконаннях.
Преподобний Михайло жив у X столітті, був ігуменом монастиря на горі Малея (поблизу гори Афон) у Візантії. Він походив зі знатного роду, але відмовився від світського життя заради служіння Богу.
Михайло Малеїн відомий своїм надзвичайним аскетизмом, строгими постами та постійними молитвами. Його духовні подвиги та приклад чистого чернечого життя зробили його шанованим святим, який вчить терпінню, смиренності та безперервному прагненню до Бога.
Перехід на новоюліанський календар був ініційований Православною церквою України та підтриманий Українською Греко-Католицькою Церквою з метою відійти від застарілого юліанського календаря, яким користується так звана Російська православна церква.
Цей крок є частиною процесу дерусифікації та наближення до світових православних традицій, де більшість помісних церков вже використовують оновлений календар.
Рішення про календарну реформу було ухвалено на Архієрейському Соборі ПЦУ 24 травня 2023 року та затверджено Помісним Собором 27 липня 2023 року. УГКЦ також оголосила про перехід на новий календар для нерухомих свят з 1 вересня 2023-го.
Цей перехід не лише змінив дати, а й має глибокий символічний зміст. Він підкреслює самостійність українських церков та їхню інтеграцію у ширший православний світ, відмежовуючись від московського патріархату.
Це крок до єдності з більшістю християнських церков світу, які святкують Різдво 25 грудня та інші свята за більш точним календарем.
У суботу, 12 липня, окрім вже згаданих церковних свят за новим календарем, у світі цього року відзначається низка важливих та цікавих нецерковних подій. Деякі з них мають міжнародний характер, інші - національний.
Всесвітній день бортпровідника (International Flight Attendant Day). Це професійне свято, присвячене праці бортпровідників, які забезпечують комфорт, безпеку та обслуговування пасажирів на борту літаків. Ця дата вшановує їхню важливу роль в авіаційній галузі.
Всесвітній день рому (World Rum Day). Це свято, яке відзначається у другу суботу липня, присвячене багатогранній історії, різноманіттю смаків та культурному значенню рому. Це чудова нагода дізнатися більше про цей напій та насолодитися ним (відповідально, звичайно!).
Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями (International Day of Combating Sand and Dust Storms). Це свято, що спонукає людство об'єднати зусилля для протистояння одній з масштабних екологічних загроз, яка впливає на клімат та здоров'я людей.
День фіорду (Fjord Day). Це свято, що відзначається у скандинавських країнах, присвячене унікальній природі фіордів та заохочує до активного відпочинку на їхніх берегах.
День паперового пакета (Paper Bag Day). Це свято, яке може здатися незвичайним, але воно підкреслює важливість використання екологічних альтернатив пластиковим пакетам.
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