Петра и Павла 2025: красивые поздравления для тех, кто празднует 12 июля

12 июля по старому стилю отмечается день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Все, кто отмечает этот праздник в этот день, смогут поздравить своих родных и знакомых красивыми поздравлениями и открытками.
РБК-Украина предлагает готовые поздравления с праздником Петра и Павла по старому стилю.
Искренне поздравляю с праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Божьей милости, духовной силы и мудрости в ежедневных решениях. Пусть Господь оберегает каждый ваш шаг. Пусть мир, любовь и благополучие царят в вашей семье.
Со светлым и благословенным праздником вас! Пусть вера освещает путь, а пример апостолов вдохновляет на добрые поступки. Пусть ваше сердце будет полно покоя, терпения и надежды. Божьей поддержки вам во всем!
С великим христианским праздником Петра и Павла вас! Желаю, чтобы жизнь ваша была полна гармонией, мудрыми решениями и верой. Пусть пример апостолов дает вам вдохновение для новых свершений. Пусть свет Божьей любви сопровождает во всех делах. Радости, мира и душевного уюта!
Поздравляю с днем святых апостолов Петра и Павла! Пусть в вашей жизни всегда будет место для искренней молитвы и добрых дел. Пусть сердце будет спокойным, а душа - открытой к Божьей милости. Желаю долгих счастливых лет в любви, вере и согласии. Божьей опеки вам и вашим родным!
Поздравляю с Днем святых апостолов! Пусть ваша душа находит силу в молитве, а сердце - в любви к ближнему. Желаю, чтобы в доме всегда было тепло, уют и искренние улыбки. Пусть Бог ведет вас ежедневно.
С праздником Петра и Павла! Желаю, чтобы пример апостолов вдохновлял на веру, стойкость и добрые дела. Пусть Господь дарует вам духовный рост и мир в сердце. Пусть в жизни будет больше благодарности, чем тревог.
Поздравляю с праздником! Пусть этот день принесет гармонию, веру и добрые новости. Желаю, чтобы Божья благодать всегда касалась вашей души. Пусть семья будет вашим уютом и поддержкой.
С искренним сердцем поздравляю с Днем апостолов! Пусть пример Петра и Павла ведет к духовному обновлению и силе в жизни. Пусть ваша молитва будет услышана, а добрые намерения - реализованы. Желаю тепла в семье, мира в стране и света в сердце.
Празднуем день величественных апостолов Петра и Павла! Желаю вам стойкости духа, ясности мысли и уверенности в себе. Пусть Господь всегда будет рядом и ведет вас дорогой света. Добра, любви и крепкого здоровья вам и вашим близким!
С праздником! Пусть Господь, по молитвам святых апостолов, укрепит вас в вере и одарит ежедневными благами. Пусть в сердце царит любовь, в помыслах - доброта, а в действиях - искренность. Желаю семейного тепла, счастливых мгновений и духовного роста.
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
День Петра й Павла -
Свято світла і добра!
Від душі бажаю
миру і тепла.
***
З Днем апостолів святих -
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
Вас может заинтересовать