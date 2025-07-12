Петра и Павла 2025: красивые поздравления для тех, кто празднует 12 июля

Поздравления с праздником Петра и Павла 2025

Искренне поздравляю с праздником апостолов Петра и Павла! Желаю Божьей милости, духовной силы и мудрости в ежедневных решениях. Пусть Господь оберегает каждый ваш шаг. Пусть мир, любовь и благополучие царят в вашей семье.

Со светлым и благословенным праздником вас! Пусть вера освещает путь, а пример апостолов вдохновляет на добрые поступки. Пусть ваше сердце будет полно покоя, терпения и надежды. Божьей поддержки вам во всем!

С великим христианским праздником Петра и Павла вас! Желаю, чтобы жизнь ваша была полна гармонией, мудрыми решениями и верой. Пусть пример апостолов дает вам вдохновение для новых свершений. Пусть свет Божьей любви сопровождает во всех делах. Радости, мира и душевного уюта!

Поздравляю с днем святых апостолов Петра и Павла! Пусть в вашей жизни всегда будет место для искренней молитвы и добрых дел. Пусть сердце будет спокойным, а душа - открытой к Божьей милости. Желаю долгих счастливых лет в любви, вере и согласии. Божьей опеки вам и вашим родным!

Открытка с праздником Петра и Павла (изображение: Pinterest)

Поздравляю с Днем святых апостолов! Пусть ваша душа находит силу в молитве, а сердце - в любви к ближнему. Желаю, чтобы в доме всегда было тепло, уют и искренние улыбки. Пусть Бог ведет вас ежедневно.

С праздником Петра и Павла! Желаю, чтобы пример апостолов вдохновлял на веру, стойкость и добрые дела. Пусть Господь дарует вам духовный рост и мир в сердце. Пусть в жизни будет больше благодарности, чем тревог.

Поздравляю с праздником! Пусть этот день принесет гармонию, веру и добрые новости. Желаю, чтобы Божья благодать всегда касалась вашей души. Пусть семья будет вашим уютом и поддержкой.

Открытка-поздравление с праздником Петра и Павла (изображение: Pinterest)

С искренним сердцем поздравляю с Днем апостолов! Пусть пример Петра и Павла ведет к духовному обновлению и силе в жизни. Пусть ваша молитва будет услышана, а добрые намерения - реализованы. Желаю тепла в семье, мира в стране и света в сердце.

Празднуем день величественных апостолов Петра и Павла! Желаю вам стойкости духа, ясности мысли и уверенности в себе. Пусть Господь всегда будет рядом и ведет вас дорогой света. Добра, любви и крепкого здоровья вам и вашим близким!

С праздником! Пусть Господь, по молитвам святых апостолов, укрепит вас в вере и одарит ежедневными благами. Пусть в сердце царит любовь, в помыслах - доброта, а в действиях - искренность. Желаю семейного тепла, счастливых мгновений и духовного роста.

Поздравление с праздником Петра и Павла (изображение: Pinterest)

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

З Петровим днем вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Забудьте про негоду.

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

Поздравление с днем Петра и Павла (изображение: Pinterest)

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

День Петра й Павла -

Свято світла і добра!

Від душі бажаю

миру і тепла.

***

З Днем апостолів святих -

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

Открытка с днем Петра и Павла (изображение: Pinterest)