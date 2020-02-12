Пестициди у Каховському водосховищі: стали відомі результати аналізів

Лабораторний центр не виявив пестицидів у воді з Каховського водосховища. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, передає РБК-Україна.

За словами виконувача обов'язки директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександра Штепи, дослідження не виявили у воді з Каховського водосховища отруйних речовин. Перевищень показників у воді також не виявили.

"Слід розуміти, що стан води дуже мінливий. До водосховища потрапляють стоки, які можуть містити, зокрема, і отруйні речовини. Тому дуже важливо періодично проводити тестовий контроль показників", - пояснив він.

Однак в ОДА зазначили, що остаточний висновок щодо безпечності використання води з Каховського водосховища мають зробити Держпродспоживслужба та спеціальна комісія Апостолівської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каховському водосховищі виявили перевищення норм забруднювальних речовин, а саме - пестицидів. У зв'язку з забрудненням води місцева влада Апостолівської ОТГ рекомендувала жителям відмовитися від вживання питної води з водосховища, поки не буде знайдено джерело забруднення.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з виявленням пестицидів у воді з Каховського водосховища в Апостолівській ОТГ тимчасово закрили всі освітні, культурні та соціальні заклади. Рішення діяло з 10 по 12 лютого включно.