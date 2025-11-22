Песков не исключил, что Путин до конца года посетит оккупированные территории Украины
Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что диктатор РФ Владимир Путин до конца этого года может посетить оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевские СМИ.
"Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о поездке в "новые регионы".
Как известно, осенью 2022 года Россия незаконно вписала в свою "конституцию" оккупированную Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Причем Москва вписала их, так и не завоевав полностью, а в нынешних попытках мирного урегулирования требудет от Киева отдать Донбасс.
Визит Путина на оккупированные территории
Напомним, 18 апреля 2023 года российские СМИ отчитались, что диктатор РФ Владимир Путин посетил оккупированные территории Украины. В частности, он побывал в Херсонской и Луганской областях.
Вскоре в "Центре журналистских расследований" подтвердили, что Путин был в Херсонской области. Однако был нюанс. Он находился не меньше чем в 130 километрах от ближайших позиций ВСУ.