ua en ru
Сб, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Песков попытался развеять слухи о двойниках Путина

Киев, Суббота 04 ноября 2023 17:28
UA EN RU
Песков попытался развеять слухи о двойниках Путина Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Представитель Кремля Дмитрий Песков снова попытался развеять информацию о двойниках российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

"Сейчас "эксперты" гадают - их (двойников Путина, - ред.) три или четыре, и кого мы видим каждый день - сегодня утром возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому - это третий или четвертый "двойник", непонятно", - сказал Песков.

После чего подчеркнул, что Путин в Российской Федерации якобы только один.

"У нас есть только один Путин", - подчеркнул он.

Двойники Путина

Стоит отметить, что в сети ходит информация о якобы серьезной болезни российского диктатора. Также постоянно сообщают, что Путин избегает выхода в свет, а на публике якобы появляются его двойники.

Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что Путин смертельно болен.

При этом он отмечал, что диктатор имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
В Украину приехала глава Еврокомиссии
В Украину приехала глава Еврокомиссии
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше