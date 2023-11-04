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Пєсков спробував розвіяти чутки про двійників Путіна

Київ, Субота 04 листопада 2023 17:28
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Пєсков спробував розвіяти чутки про двійників Путіна Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Речник Кремля Дмитро Пєсков знову спробував розвіяти інформацію про двійників російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

"Зараз "експерти" гадають - їх (двійників Путіна, - ред.) три або чотири, і кого ми бачимо кожен день - сьогодні вранці поклали квіти до пам'ятника Мініну і Пожарському - це третій або четвертий "двійник", незрозуміло", - сказав Пєсков.

Після чого наголосив, що Путін в Російській Федерації нібито лише один.

"У нас є тільки один Путін", - наголосив він.

Двійники Путіна

Варто зазначити, що в мережі ходить інформація про нібито серйозну хворобу російського диктатора. Також постійно повідомляють, що Путін уникає виходів у світ, а на публіці нібито з'являються його двійники.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов неодноразово заявляв, що Путін смертельно хворий.

При цьому він зазначав, що диктатор має не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.

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