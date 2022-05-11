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Пєсков про приєднання Херсонської області до РФ: має бути легітимно, як це було з Кримом

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вважає приєднання Херсонської області цілком реальним. У Кремлі заявили, що процедура повинна пройти за сценарієм Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова РИА Новости.

За його словами, питання про входження Херсонської області до складу РФ нібито повинні самі жителі. При цьому процедура повинна бути "легітимною".

"Це питання має бути чітко і ретельно вивірене і оцінене юристами і правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупаційна влада Херсонської області планує звернутися до Володимира Путіна, щоб попросити включити Регіон до складу Росії.

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Херсонская областьРосійська ФедераціяПєсков