Пєсков про приєднання Херсонської області до РФ: має бути легітимно, як це було з Кримом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова РИА Новости .

За його словами, питання про входження Херсонської області до складу РФ нібито повинні самі жителі. При цьому процедура повинна бути "легітимною".

"Це питання має бути чітко і ретельно вивірене і оцінене юристами і правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", - заявив Пєсков.