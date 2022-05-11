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Песков о присоединении Херсонской области к РФ: должно быть легитимно, как это было с Крымом

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ якобы должны сами жители. При этом процедура должна быть "легитимной".

"Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - заявил Песков.

Напомним, сегодня стало известно, что оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к Владимиру Путину, чтобы попросить включить регион в состав России.

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Херсонская областьРоссийская ФедерацияПесков