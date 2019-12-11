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Глава ОБСЄ привітав узгоджені кроки на "нормандському саміті"

Новини » Політика     11.12.2019 - 05:27
Глава ОБСЄ привітав узгоджені кроки на "нормандському саміті"
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Лайчак також привітав згоду "нормандської четвірки" зустрітися через чотири місяці

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав результати саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Лайчак наголосив, що узгоджені кроки, якщо вони будуть реалізовані, стануть важливим внеском у врегулювання конфлікту на сході України та встановлення миру для людей, які страждають протягом багатьох років.

"Я дуже радий, що подальші кроки передбачають заходи, в тому числі прихильність припинення вогню, розмінування, полегшенню обміну полоненими, створення нових зон розмежування уздовж лінії зіткнення і відкриття нових точок входу і виходу - конкретні заходи, які просувалися головою словацької ОБСЄ з самого початку цього року", - сказав Лайчак.

Діючий голова ОБСЄ також привітав згоду лідерів "нормандської четвірки" знову зустрітися через чотири місяці для подальшого обговорення політичних питань і питань безпеки, включаючи організацію місцевих виборів.

Раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною.

РБК-Україна писало, що Великобританія привітала домовленості, досягнуті на зустрічі "нормадской четвірки" в Парижі. Британські дипломати закликали Росію виконати її зобов'язання з мінськими домовленостями.

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