Денісова назвала число зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму

Число зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей українських військових становить близько 260 осіб. Їхні родичі висловили стурбованість тим, що останнє засідання робочої групи при Президентові України з цього питання проходило минулого року.

Про це у своєму Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Обговорили роботу з пошуку зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, яких налічується 258 громадян України", - написала Денісова.

За її словами, матері зниклих військових висловили стурбованість щодо того, що з літа 2020 роки не було засідання робочої групи при президенті України з питань зниклих безвісти на Донбасі і військових і цивільних заручників (полонених).

"Вважаю, що для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад. Туди повинні увійти представники сімей зниклих безвісти, громадських організацій та органів влади. З такою пропозицією я звернуся до голови Офісу президента України Андрія Єрмака", - додала омбудсмен.