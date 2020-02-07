Перший замглави МВФ залишає посаду

Фото: Девід Ліптон (imf.org)

Ліптон покине залишить посаду в кінці лютого

Перший заступник глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон покине пост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами директора МВФ Крісталіни Георгієвої, Ліптон покине свій пост в кінці лютого.

У заяві МВФ говориться, що Ліптон йде з посади через зміни, які будуть внесені Георгієвою в керівну групу.

"Я вірю в роботу фонду. Для мене було честю працювати тут. Фонд є установою, що надає неоціненні послуги своїм членам і світовій економіці в цілому, і я радий, що служив йому так довго", - сказав Ліптон.

Зазначимо, Ліптон 66-річний американський економіст, який обіймав цю посаду з вересня 2011 року. Це довше, ніж будь-який інший перший заступник директора. Він звільняється за 19 місяців до закінчення офіційного терміну повноважень (вересень 2021 рік).

Додамо, що пошук наступника Ліптона розпочнеться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, Ліптон назвав три умови для перегляду програми співробітництва України з МВФ.

Нагадаємо, раніше Ліптон застеріг Україну від наслідків зупинки реформ. "Призупинення, не кажучи вже про відкат, може бути вкрай контрпродуктивним для країни і призведе до втрати деяких важливих досягнень, яких вже вдалося досягти. Таким чином, ми як і раніше рекомендуємо Україні продовжувати реалізацію реформ", - сказав Ліптон в інтерв'ю РБК-Україна.