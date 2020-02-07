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Первый замглавы МВФ покидает пост

Новости » Политика     07.02.2020 - 21:46
Первый замглавы МВФ покидает пост
Фото: Дэвид Липтон (imf.org)

Липтон покинет свой пост в конце февраля

Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон покинет пост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, Липтон покинет свой пост в конце февраля.

В заявлении МВФ говорится, что Липтон уходит с должности из-за изменений, которые будут внесены Георгиевой в руководящую группу.

"Я верю в работу фонда. Для меня было честью работать здесь. Фонд является учреждением, предоставляющим неоценимые услуги своим членам и мировой экономике в целом, и я рад, что служил ему так долго", - сказал Липтон.

Отметим, Липтон 66-летний американский экономист, занимал эту должность с сентября 2011 года. Это дольше, чем любой другой первый заместитель директора. Он увольняется за 19 месяцев до истечения его официального срока полномочий (сентябрь 2021 год).

Добавим, что поиск преемника Липтона начнется в ближайшее время.

Ранее сообщалось, Липтон назвал три условия для пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, ранее Липтон предостерег Украину от последствий остановки реформ. "Приостановка, не говоря уже об откате, может быть крайне контрпродуктивной для страны и приведет к потере некоторых важных достижений, которых стране уже удалось добиться. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем Украине продолжать реализацию реформ", - сказал Липтон в интервью РБК-Украина.

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