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Зеленський порадиться з фракцією перед призначенням нового генпрокурора

Новини » Політика     05.03.2020 - 22:52
Зеленський порадиться з фракцією перед призначенням нового генпрокурора
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Наразі називають трьох ймовірних кандидатів на посаду

Президент України Володимир Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" перед призначенням нового генерального прокурора замість Руслана Рябошапки, якому сьогодні висловили недовіру. Про це РБК-Україна розповіли джерела у "Слузі народу".

За словами співрозмовників РБК-Україна, наразі немає особливого успіху в питанні обрання нового генерального прокурора, тому перед ухваленням рішення Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу".

Наразі серед кандидатів на посаду генпрокурора називають нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса, тимчасового виконувача обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову та колишнього заступника генпрокурора Сергія Кизя.

Нагадаємо, 5 березня на позачерговому засіданні Верховна рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генерального прокурора підтримали 263 народних депутатів. Пропозиція про відставку Рябошапки спочатку була ініційована 158 нардепами.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що під час засідання фракції не звучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, крім народного депутата Сергія Іонушаса.

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Новини України Володимир ЗеленськийназначениеГенпрокурор
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