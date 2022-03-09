RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перший успішний гуманітарний коридор: до Львова прибули евакуйовані з Сум люди

Автор: Світлана Мащенко

Після кількох невдалих спроб евакуювати мирних мешканців з найгарячіших точок України гуманітарними коридорами з'явилися новини про перші успіхи. До Львова з Сум 9 березня прибуло близько 900 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Перший гуманітарний коридор у дії... Це близько 900 дітей, жінок та іноземців", - говориться в повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що найближчими годинами прибуде ще один поїзд у якому 1200 людей. Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.

"Укрзалізниця вдячна всім, хто був причетний до організації цього евакуаційного маршруту, і прямо зараз дає евакуаційні рейси для жителів Бучі та Ірпеня", - додали у відомстві.

Зазначимо, що 9 березня окупанти не пропустили автобуси з мирними жителями, які хотіли евакуюватися з Бучі та Гостомеля.

Раніше у розвідці розповіли, що гуманітарні коридори ворог створює з підступними цілями.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВторгнення Росії до України