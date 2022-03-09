Перший успішний гуманітарний коридор: до Львова прибули евакуйовані з Сум люди

Після кількох невдалих спроб евакуювати мирних мешканців з найгарячіших точок України гуманітарними коридорами з'явилися новини про перші успіхи. До Львова з Сум 9 березня прибуло близько 900 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
"Перший гуманітарний коридор у дії... Це близько 900 дітей, жінок та іноземців", - говориться в повідомленні.
В Укрзалізниці додали, що найближчими годинами прибуде ще один поїзд у якому 1200 людей. Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.
"Укрзалізниця вдячна всім, хто був причетний до організації цього евакуаційного маршруту, і прямо зараз дає евакуаційні рейси для жителів Бучі та Ірпеня", - додали у відомстві.
Зазначимо, що 9 березня окупанти не пропустили автобуси з мирними жителями, які хотіли евакуюватися з Бучі та Гостомеля.
Раніше у розвідці розповіли, що гуманітарні коридори ворог створює з підступними цілями.
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